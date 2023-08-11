Plastik boru yüklü tır devrildi

Kayseri-Sivas yolunda plastik boru yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Plastik boru yüklü tır devrildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Sivas yolu Yeşilyurt mevkide meydana gelen kazada, S.K. idaresindeki 42 UY 420 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek karşı şeride geçti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralanan sürücü S.K., olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan yeğeni S.K.’yi (19) kurtarmak için çalışma başlattı.

aw005877-02.jpg

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede ise araçtan çıkarılan 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirlendi.

aw005877-05.jpg

S.K.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazanın meydana geldiği yol da güvenlik nedeni ile trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'nın hayatı Güncel
Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'nın hayatı
İşte 14 Ağustos'ta taksi ücretlerine gelecek zamlı fiyatlar Ekonomi
İşte 14 Ağustos'ta taksi ücretlerine gelecek zamlı fiyatlar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Isparta'da dünür katliamı Yaşam
Isparta'da dünür katliamı
Malatya’da deprem nöbeti Yaşam
Malatya’da deprem nöbeti
Erdoğan'dan Tamer Karadağlı'ya resmi görev. Bakanlıklarda Genel Müdür operasyonu Güncel
Erdoğan'dan Tamer Karadağlı'ya resmi görev. Bakanlıklarda Genel Müdür operasyonu