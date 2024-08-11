Plastik şişe mercek görevi görüp neredeyse aracı yakacaktı

Antalya’da bir vatandaş, aracının göğüs kısmına plastik bir şişeyle su bıraktıktan sonra aracını park edip ayrıldı. Ancak, döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Güneş ışığının plastik şişeyi mercek gibi kullanarak aracın göğüs kısmını ısıttığı ve yangın tehlikesi yarattığı ortaya çıktı. Güneş’in yansıması sayesinde plastik şişe, aracın metal gövdesinde odaklanmış bir ısı noktası oluşturmuş ve bu da aracın yanmasına neden olabilecek bir durum yaratmış. Şans eseri, aracın yanmasını engelleyen bir etken bulunmuş ve büyük bir felaketin eşiğinden dönülmüş.