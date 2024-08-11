Plastik şişe mercek görevi görüp neredeyse aracı yakacaktı

Kaynak: Haber Merkezi
Plastik şişe mercek görevi görüp neredeyse aracı yakacaktı

Antalya’da bir vatandaş, aracının göğüs kısmına plastik bir şişeyle su bırakıp ayrıldı. Döndüğünde, güneş ışığının şişeyi mercek gibi kullanarak aracın yanmasına neden olduğunu fark etti.

Antalya’da bir vatandaş, aracının göğüs kısmına plastik bir şişeyle su bıraktıktan sonra aracını park edip ayrıldı. Ancak, döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Güneş ışığının plastik şişeyi mercek gibi kullanarak aracın göğüs kısmını ısıttığı ve yangın tehlikesi yarattığı ortaya çıktı. Güneş’in yansıması sayesinde plastik şişe, aracın metal gövdesinde odaklanmış bir ısı noktası oluşturmuş ve bu da aracın yanmasına neden olabilecek bir durum yaratmış. Şans eseri, aracın yanmasını engelleyen bir etken bulunmuş ve büyük bir felaketin eşiğinden dönülmüş.

Son Haberler
Aşırı yağışlar can aldı. 94 ölü Dünya
Aşırı yağışlar can aldı. 94 ölü
Muğla'da can pazarı: İşçi servisi ile itfaiye aracı çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü Yaşam
Muğla'da can pazarı: İşçi servisi ile itfaiye aracı çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü
Van Bronckhorst sahadaki rezilliği açıkladı Spor
Van Bronckhorst sahadaki rezilliği açıkladı
Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın! Dünya
Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın!
Samsunspor Beşiktaş maçındaki rezilliği açıkladı Spor
Samsunspor Beşiktaş maçındaki rezilliği açıkladı
Aylık 63 bin lira maaşa bağlıyor. Oranlar sil baştan değişti Ekonomi
Aylık 63 bin lira maaşa bağlıyor. Oranlar sil baştan değişti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir ilk. Tüm zamanların rekoru kırıldı Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir ilk. Tüm zamanların rekoru kırıldı