(DHA) Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. R.G., iddiaya göre takıntılı olduğu kızın evinin önüne geldi. Burada R.G. ile kızın babası M.G. tartıştı.

Tartışmanın büyümesi ile M.G., R.G.'ye silah çekti. Ancak silah tutukluluk yaptı. Bu sırada R.G., belinden çıkardığı tabanca ile M.G.'yi vurarak yaraladı.

R.G. kaçarken, M.G Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.G.'nin daha önce kızın evine gidip istediği, ancak hem kızdan, hem de ailesinden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.