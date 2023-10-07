Pogba'nın 2. doping testi de pozitif çıktı. Futbol kariyeri sona erebilir

Doping testinin pozitif çıkmasının ardından geçici olarak futboldan men edilen Pogba'nın 2. testinin de pozitif çıkması sonrası 4 yıl men cezası alabilir.

Pogba'nın 2. doping testi de pozitif çıktı. Futbol kariyeri sona erebilir

20 Ağustos'ta yapılan doping testinin pozitif çıkmasının ardından İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi tarafından geçici olarak futboldan men edilen Pogba’nın 2. testi de pozitif çıktı.

4 YIL CEZA ALABİLİR
Sky'da yer alan habere göre, Pogba, ikinci numunesinin de pozitif çıkmasının ardından 2-4 yıl arası futboldan men cezası alabilir. Fransız futbolcunun yasaklı maddeyi bilmeden kullanmadığını ispatlayamaması halinde 4 yıl ceza alabileceği belirtiliyor. Bu cezayı alması durumunda 30 yaşındaki futbolcunun kariyerini sona erdireceği iddia edildi.

CEZASI YARIYA İNEBİLİR
Paul Pogba’nın doping suçunu kabul edip savcıyla anlaşma yoluna gitmesi halinde ise bu ceza yarıya inebilir.

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