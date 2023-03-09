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Polis hastanelik oldu

Samsun'da Yunus polisinin kullandığı motosiklet, bir başka motosikletle çarpıştı. Kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 07:18
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Polis hastanelik oldu

Polis hastanelik oldu
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İHA'nın haberine göre, kaza, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus polisi Erkan K. idaresindeki motosiklet ile Mustafa A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. 

Kazada polis memuru Erkan K. ile motosiklet sürücüsü Mustafa A. ve yanında bulunan Furkan Keskin yaralandı.

Yaralı polis memuru ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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