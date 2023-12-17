Polis IPTV kullanıcılarının bilgilerini ele geçirdi. Binlerce kişiye ceza yolda

İngiliz kolluk kuvvetleri, dijital korsanlıkla mücadele amacıyla görülmemiş bir yasadışı IPTV operasyonu gerçekleştirdi.

Organize suçlar ve terörle mücadele birimi (ERSOU) tarafından düzenlenen operasyonda, IPTV üzerinden yasa dışı yayın yapan bir suç örgütü çökertildi.

Polis ayrıca düzenlenen operasyonda IPTV’ye abone olanların listele ele geçirdi.

Beş farklı şehirde düzenlenen operasyonda iki kişi kara para aklama ve fikri mülkiyet suçları şüphesiyle gözaltına alındı.

Bir Telegram kanalı üzerinden satışa koydukları yasa dışı abonelik paketleri ile binlerce kullanıcıya ulaşan örgüt 900 bin euronun üstünde gelir elde etti.