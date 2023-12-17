Yaşam Boyu Voleybola Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Eski milli voleybolcu, plaj voleybolunun ülkemizdeki 4 mimarından biri olan Ahmet Gülüm bir yıl önce vefat eden yakın dostu ve iş arkadaşı Metin Görgün ve Dünya Baltacıoğlu’nun unutulmaması için TVF Başkanı ile anlaşarak sezon sonu adlarına ödül koydu.

Ahmet Gülüm’ün başkanı olduğu Sportsnet 40-50 yıldır voleybolda gazeteci ve televizyoncu olarak hizmet veren medyaya voleybolda hizmet edenlere ödül verdi. Alev Anakök, Cengiz Tokgöz ve Enver Bağlarbaşı ödüllerini alkışlar arasında TVF Başkanı Akif Üstündağ ve Ahmet Gülüm’ün ellerinden kendileri aldı. Ragıp Tekin’in ödülü ise rahatsızlığı nedeniyle adına kardeşi Osman Tekin’e verildi.

Ayrıca ödüle layık örülen Aylin Üstündağ ve Tayyar Sümen’in gelemedikleri için kendilerine bilahare gönderileceği Ahmet Gülüm tarafından belirtildi.

Federasyon başkanı Akif Üstündağ’ın da bulunduğu ödül töreninde aramızdan genç yaşta ayrılmış olan Metin Görgün ve Dünya Baltacıoğlu için de erkek ve kadın liglerinde jüri tarafından değerlendirilen isimler ödüllendirilecek.