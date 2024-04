Polis kaçan şahsı moto kuryenin desteğiyle yakaladı. Film sahnelerini aratmayan olay

Pamukova ilçesinde meydana gelen olayda, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen bir şahıs, kaçmaya başladı. Önce aracıyla, daha sonra ise yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, kovalamacaya şahit olan moto kurye Özer Çot tarafından yakalandı. Motosikletine binen Çot, polisi de arkasına alarak kaçan şahsın peşine düştü. Şahıs, kısa sürede, moto kuryenin de desteğiyle yakalandı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kovalamaca, bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, kaçmakta olan şahsın peşine düşen polis ekiplerini görüp, şahsın peşine düşen Özer Çot yer aldı.

YAŞANANLARI AKTARDI

Film gibi olayı anlatan Çot, “Şahıs, polisin ‘dur’ ihtarına uymamış. Aracı ile kaçmaya başlayan şahıs daha sonra Dörtyol ağzında aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalışmış. Dükkanımızın önünden aşağıya doğru kaçmaya çalıştığı esnada düştü. Bizde gördük ama ne olduğunu anlamadık. Polisi görünce yardım etmek istedim, motosikletim ile birlikte şahsın peşine gittik. Ve daha sonrasında polisler şahsı yakaladı” ifadelerini kaydetti.