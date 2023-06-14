Polis memuru parti liderini tokatladı. Şrak diye ses çıktı

Belçika’da gösteriye katılan Vlaams Belang partisinin lideri Tom Van Grieken'e polis memuru tokat attı.

Polis memuru parti liderini tokatladı. Şrak diye ses çıktı

AA’nın haberine göre, Van Grieken ve bir grup Vlaams Belang üyesi, başkent Brüksel'de sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoya ellerindeki pankartlarla katılmak istedi.

Polis, grubun protestocuların arasına pankartlarla katılmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada partililerle polis arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir polis memuru, Van Grieken'e tokat attı.

Olaydan sonra Brüksel polisinden yapılan açıklamada, grubun gösteriye dahil olmasının protestocuları rahatsız ettiği, polisin göstericilerle partililer arasında olası bir kavgayı önlemeye çalıştığı belirtildi.

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Van Grieken ise partisinin polis tarafından hedef alındığını söyledi. Partiden yapılan açıklamada, "Belçika'da sağlık sektörünün sorunlarını aktaran gösteriye katılmak ne zamandan beri sorun oldu?" denildi.

FLAMAN BÖLGESİ'NİN BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMEYİ HEDEFLİYOR

Federal sistemle yönetilen Belçika'nın kuzeydeki gelir düzeyi yüksek Flaman bölgesinin partisi Vlaams Belang, ırkçı politikalar izliyor. Parti, iktidara gelmesi halinde Flaman Bölgesi'nin bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyor.

2014'te yapılan federal genel seçimde yüzde 12,6 oy alan parti, 2019'daki son seçimde oylarını yüzde 18,5'e yükselterek ikinci sırada yer almıştı.

Belçika'nın diğer siyasi partileri Vlaams Belang ile ortaklık kurmamış, hükümet ülkedeki muhafazakar, sosyalist, liberal ve çevreci siyasi partilerin yedisinin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

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