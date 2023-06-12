Japonya'yı ayağa kaldıran şüpheli paket eski başbakanın katilinin yargılanmasının önüne geçti

Editör: Osmancan Erok

Yerel basında çıkan haberlere göre, Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe'yi öldürmekle suçlanan adamın duruşması, mahkemeye şüpheli bir nesnenin teslim edilmesinin ardından iptal edildi.

Nara Bölge Mahkemesi, kamu yayın kuruluşu NHK ve diğer yayın organlarının, "tanımlanamayan bir çanta" gibi görünen bir şeyin mahkemeye ulaşmasının ardından sitenin boşaltıldığını belirtti.

Tetsuya Yamagami, Abe'nin geçen yıl Temmuz ayında dünyayı şok eden güpegündüz öldürülmesiyle ilgili duruşmanın bugün yapılması planlanmıştı.

42 yaşındaki adamın cinayet ve silah kontrol yasalarını ihlal suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı ve hüküm giymesi halinde ölüm cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

Japonya'nın en tanınmış siyasetçisi ve en uzun süre görev yapan başbakanı Abe, 8 Temmuz'da bir kampanya etkinliğinde konuşurken ev yapımı olduğu anlaşılan bir silahla vurulmuştu.