Polis öğrenciyi kamyonun altında kalmaktan son anda kurtardı. Yürekler ağza geldi

Nevşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) çıkan öğrenci, yolun karşısına geçmek isterken gelen hafriyat kamyonunu fark etmedi. Durumu fark eden polis ise öğrenciyi kolundan tutarak çekip kurtarırken, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, o anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Polis öğrenciyi kamyonun altında kalmaktan son anda kurtardı. Yürekler ağza geldi

Olay, öğle saatlerinde Nevşehir'de bulunan Zübeyde Hanım Caddesi'nin Beğendik Kavşağı'nda meydana geldi. YKS'den çıkan 2 öğrenci, kavşak üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada öğrencilerden biri, üzerlerine doğru gelmekte olan hafriyat kamyonunu fark etmedi.

Sınav tedbirleri kapsamında kavşak üzerinde görevli olan motosikletli trafik polisi, durumu fark ederek öğrenciyi son anda kolundan tutup çekti ve olası bir kazanın önüne geçti. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada görevli polis memuru tebrik edilirken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

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Kaynak: DHA - İHA

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