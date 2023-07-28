Özel Harekattan nefes kesen operasyon

Ataşehir’de bir çocuğun kafasına sopayla vurarak yaralayan zanlı polis aracının da lastiğini bıçakladı. Zanlı Polis Özel Harekat timlerinin düşme pahasına düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı.

Özel Harekattan nefes kesen operasyon

Ataşehir’de akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi sokak üzerinde dolanan çocuğun kafasına sopayla vurarak yaraladı. Ardından kaçan şahıs kendisini almaya gelen polis otosunun tekerini bıçakla patlatarak evine kaçtı. Evinde bıçakla bekleyen şahıs özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kavaklar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen şahıs sokak üzerinde yürüyen bir çocuğun kafasına sopayla vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs kendisini almaya gelen polis otosunun tekerleğini bıçakla patlattı. Polis ekipleri tarafından uyarılan şahıs evine kaçarak kapıyı kitledi. Ekipler tarafından saatler süren ikna çalışmalarına cevap verilmeyince polis özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Saldırgan şahısın evin içerisinde kendisine zarar verdiği öğrenildi.

PÖH EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI
Akli dengesi bozuk olan şahıs saatler süren ikna çalışmalarına cevap vermeyince devreye polis özel harekat ekipleri girdi. Ekipler, yapılan operasyon ile eve girdi. Akli dengesi bozuk şahıs evin balkon kısmında beklerken, özel harekat ekipleri elinden bıçağı bırakmayan saldırganı güç kullanarak gözaltına aldı.

Olaya tanık olan vatandaş “Polis ekipleri geldi, bağırtılar oldu. Dışarı çıkmıyordu, kapıyı da açmıyordu. Polis ekipleri geldi kapıyı kırdı. Özel harekat ekipleri geldi onlar çatıdan girip aldılar. Operasyon sabah 11.00’da başladı. 15 gün önce burada bir olaya karışmıştı” dedi.

polis-molis3333.jpg

polismolilil4445.jpg

polis345.jpg

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde Siyaset
Akbelen’de katliam devam ederken Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündemde
Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı Güncel
Sahilde elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor Spor
Beşiktaş şimdi de Milan'ın sağ kanadını istiyor
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt Magazin
Mor ve Ötesi ile düet yapmıştı. Aleyna Tilki'den eleştirilere sert yanıt
Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi Yaşam
Sahte paralarla ATM’leri kandırma yöntemi akıllara durgunluk verdi
AKP’li kadın vicdansızca bunları söyledi. 'Kiralar yüksekse Afrika’ya gitsinler' Güncel
AKP’li kadın vicdansızca bunları söyledi. 'Kiralar yüksekse Afrika’ya gitsinler'
Her iki dakikada kaç kadın neden ölüyor Sağlık
Her iki dakikada kaç kadın neden ölüyor