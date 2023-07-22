Polis sığınmacı kovalamacısı

Amasya’da polisin kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtan mahalleye dağılan 12’si Afgan, 1’i İran uyruklu kişiler ve Türk sürücü olmak üzere toplam 14 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis sığınmacı kovalamacısı

İHA'nın haberine göre, olay, bu sabah saatlerinde Amasya merkez 55 Evler Mahallesi Ataşehir Sitesi civarında meydana geldi. Şehrin girişindeki kontrol noktasında görev yapan polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan 34 GVG 526 plakalı hafif ticari araç, kaçıp uzaklaşmaya çalıştı.

Polislerin peşine düştüğü araç Ataşehir Sitesinde terk edilmiş halde bulundu. Etrafa dağılıp saklanan yabancı uyruklu şahıslar bölgeye sevk edilen destek ekiplerin de çalışmasıyla bulundu.

12’si Afgan, 1’i İran ve Türk sürücünün işlem yapılmak üzere Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

aw940727-01.jpg

aw940727-02.jpg

Öne Çıkanlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Otomobil alacaklar dikkat. Suzuki dev fırsatı duyurdu Teknoloji - Otomotiv
Otomobil alacaklar dikkat. Suzuki dev fırsatı duyurdu
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor Dünya
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
Yine buğday tarlası yine yangın Güncel
Yine buğday tarlası yine yangın
Yollardaki TOGG sayısı açıklandı Ekonomi
Yollardaki TOGG sayısı açıklandı
Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Tirana maçı kadrosu belli oldu
Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi Yaşam
Kaya sıvacısı, fotokapanı gagalarken görüntülendi
Çocuklarda zekâ geriliğine neden olan 6 gıda ortaya çıktı Sağlık
Çocuklarda zekâ geriliğine neden olan 6 gıda ortaya çıktı