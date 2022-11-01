Bir garip olay! Polis yanlış ikizi yakaladı! Kanıtlara rağmen tutuklandı

Olay Diyarbakır’da yaşandı. Hüseyin Kocakaya, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla polis tarafından aranıyordu. Polis, Hüseyin Kocakaya yerine kanser tedavisi devam eden ikizi Hasan Kocakaya’yı gözaltına aldı.



İKİZİ YERİNE TUTUKLANDI

Üzerinde Hasan Kocakaya kimliği olmasına ve karakoldaki parmak izi tespitinde de ‘Hasan Kocakaya’ olduğu tespit edilmesine rağmen polis, Hüseyin Kocakaya olduğu gerekçesiyle Hasan Kocakaya’yı savcılığa sevk etti. Mahkeme de Hasan Kocakaya’yı 'Hüseyin Kocakaya' olduğu gerekçesiyle tutuklayarak Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sevk etti.

Yaşanan ikiz kardeş karışıklığı kanser tedavisi gören Hasan Kocakaya’nın ilaçlarının cezaevine götürülmesinde de devam etti. Ailenin, "Hasan’ın ilaçlarını getirdik" sözlerine karşılık cezaevi yönetimi, "Burada Hasan Kocakaya yok, Hüseyin Kocakaya var" yanıtını verdi. Aile bunun üzerine savcıyla görüşüp, ‘Hasan Kocakaya adına düzenlenmiş sağlık raporunu’ sundu. Savcının talimatıyla ilaçlar, Hüseyin Kocakaya olarak tutuklu bulunan Hasan Kocakaya’ya ulaştırıldı.

‘YANLIŞ İNSANI YAKALADINIZ’

Hasan Kocakaya’nın kolon kanseri tedavisi gördüğünü, kız arkadaşıyla yolda yürürken polisler tarafından durdurulduğunu ve ‘Hüseyin’ olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandığını belirten ikizlerin ağabeyi Salih Kocakaya şunları anlattı:

'BU HASAN'DIR, HÜSEYİN AYRIDIR'

"Kardeşim Hasan kolon kanseri tedavisi görüyor. Kız arkadaşıyla yolda yürürken polis ‘Hüseyin’ diye durduruyor. Alıp karakola götürüyorlar. Yanındaki kız arkadaşına, ‘Bu Hasan mı Hüseyin mi?’ diye soruyorlar. Kızcağız da Hasan’a bir şey olacak diye korkuyor ve ‘Hüseyin’ diyor. Bu ifadeye dayanarak kardeşim Hasan’ı ‘Hüseyin’ diyerek gözaltına aldılar ve tutukladılar. Karakolda ‘Bu Hüseyin’ iddiasında bulundular. ‘Bu Hasan’dır, Hüseyin ayrıdır’ dedik. Polisler, ‘Bu Hüseyin değilse getirin o zaman Hüseyin’i’ dedi. Biz de iki üç gündür Hüseyin’i bulamadığımızı, ulaşamadığımızı söyledik. ‘Hüseyin’i getirin Hasan’ı alın’ dediler. Biz de Hüseyin’e ulaşamadığımız için elimiz kolumuz bağlı kaldık. Bu bizim işimiz de değil. Hukuk çerçevesinde bir suç işlemişse suçunu çekmeli ama siz yanlış insanı yakaladınız. Tutuklanan kardeşim Hasan ama Hüseyin diyerek tutukladılar."

‘HASAN’IN KANSER İLAÇLARINI HÜSEYİN OLARAK KABUL ETTİLER’

Yanlış kardeşinin tutuklandığını belirterek cezaevine giden Salih Kocakaya, burada ‘Hasan Kocakaya’ adına para yatırmak istedi. ‘Burada Hasan yok, Hüseyin var’ cevabını alan ağabey Salih Kocakaya parayı Hüseyin adına yatırdı. Ağabey Kocakaya, "yanlış tutuklanan" kardeşi Hasan Kocakaya’nın kanser tedavisi için kullandığı ilaçları cezaevine teslim etme aşamasında yaşadıklarını ise şu şekilde anlattı:

"İlaçlarını cuma günü cezaevine götürdük. ‘Hasta olan Hasan kardeşimin ilaçları bunlar’ dedim. ‘Cezaevinde Hasan yok’ dediler. ‘İlaçları vermem gerekiyor, kronik hastalığı var’ dedim. İlaçları almadılar. Cezaevi savcısına çıktım, durumu izah ettim. ‘Kardeşimi yanlışlıkla içeriye aldılar, ilaçlarını vermemiz gerekiyor’ dedim. ‘Tamam arkadaşlar yardımcı olsun’ dedi. Elimizdeki Hasan adına düzenlenmiş sağlık raporuna baktılar ama tutuklu bulunan ‘Hüseyin’ adına ilacı içeriye aldılar. Benim kardeşim Hasan 7-8 yıldır bu raporla ilaçlarını alıyor. Normal şartlarda Hüseyin’in sağlık problemi yok. Hasan’ın kanser ilaçlarını Hüseyin olarak kabul ettiler. Bizim anlamadığımız şey şu. Bir yandan da polis hâlâ ‘Hüseyin Kocakaya’yı arıyor. Madem tutukladınız, neden arıyorsunuz? Şaşırmış durumdayız. Ben içeride Hasan’ın olduğunu biliyorum. Hasan da durumu komik karşılıyor. Zavallı içeride ne desin? Polisin elindeki ‘Hüseyin’i aradıkları fotoğrafla tutuklanan Hasan yüzde 81 benziyormuş. Benzemeleri normal çünkü bunlar tek yumurta ikizi. Biz Hüseyin’den haber alamıyoruz. Suç işlemiş mi işlememiş mi bilmiyoruz. Vahim bir durum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz."

‘PARMAK İZİNE RAĞMEN TUTUKLAMAYA SEVK ETTİLER’

Kocakaya ailesinin avukatı Ferhat Kılıç, yaşanan ikiz kardeş karışıklığını izah etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirterek, emniyetteki parmak izi sürecine dair şunları söyledi:

"Karakola Hüseyin diye Hasan getiriliyor. Burada parmak izi alınıyor. İki kardeşin de parmak izi sistemde mevcut. Ekranda ‘Hasan Karakaya’ yazıyor ama buna rağmen ‘Hüseyin Karakaya'sın diyerekten tutuklamaya sevk ediyorlar. Savcıyla yaptığım görüşmede parmak izi incelemesinde karakola getirilen kişinin ‘Hasan Karakaya’ çıktığını teyit ettiler. Buna rağmen ısrarla tutuklanan kişinin Hüseyin Karakaya olduğunu söylüyorlar."

