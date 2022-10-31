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  • Turhan Çömez 'Kim aldı onları akademiye acaba' diye sordu. AKP’li Çelik 'Polis Akademisi’ndeki öğrencilerin yüzde 98’i F

Turhan Çömez 'Kim aldı onları akademiye acaba' diye sordu. AKP’li Çelik 'Polis Akademisi’ndeki öğrencilerin yüzde 98’i FETÖ’cü çıktı' dedi

AKP'li Kemal Çelik, "15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polis Akademisi’ndeki öğrencilerin yüzde 98’i FETÖ’cü çıktı" dedi, İYİ Parti'li Turhan Çömez'den ironik bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 17:03
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AKP’li Çelik 'Polis Akademisi’ndeki öğrencilerin yüzde 98’i FETÖ’cü çıktı' dedi. Turhan Çömez 'Kim aldı onları akademiye acaba' diye sordu

Turhan Çömez 'Kim aldı onları akademiye acaba' diye sordu. AKP’li Çelik 'Polis Akademisi’ndeki öğrencilerin yüzde 98’i FETÖ’cü çıktı' dedi
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Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren teklifin Meclis İçişleri Komisyonu'ndaki görüşmelerinde konuşan AKP Antalya Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, Emniyet'in amir ihtiyacını karşılamak için kurulan Polis Akademisi'nin FETÖ tarafından nasıl ele geçirdiğini rakamlarıyla anlattı.

"2 BİN 146 ADAYIN 2 BİN 120'Sİ FETÖ'CÜYDÜ"
Çelik, Polis Koleji ve Polis Akademisi’nde 15 Temmuz darbe girişimi döneminde öğrenim gören 2 bin 146 polis adayından 2 bin 120’sinin FETÖ'cü olduğunu açıklayarak, “Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ciddi bir tehdit ortaya çıkmıştı.” dedi.

TURHAN ÇÖMEZ: KİMİN DÖNEMİNDE?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve eski milletvekili, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye katılan Turhan Çömez ise Çelik'in itiraflarına kayıtsız kalamadı. Çömez, Twitter hesabından, "Allah Allah! Kim aldı onları akademiye acaba!?" diyerek söz konusu durumun AKP iktidarı döneminde yaşandığına dikkat çekti.


Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise teşkilatta yeni-eski polis ayrımı yapıldığını savunarak, "Bakan Soylu, 'Benim dönemimde polis olanlar, benden önce polis olanlar.' diyor.'' diye konuştu.
 

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