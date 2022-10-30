Bunlar da 60 yaş üstü dolandırıcı! Parolaları da; Sarı saçlım mavi gözlüm

Tele-dolandırıcılar, 31 Ocak akşamı 65 yaşındaki Ömer Erdal Mertan'ın İstanbul'un lüks semtlerinden Etiler'deki ev numarasını aradı. Kendisini "Polis memuru Volkan" olarak tanıtan dolandırıcı, Mertan'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirildiğini ve kullanıldığını söyledi. Mertan'a hangi bankalarda hangi hesapları olduğunu sayan dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Daha sonra da hepsinin bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

PAROLA: "SARI SAÇLIM, MAVİ GÖZLÜM"

Sabah Gazetesi’nden Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Dolandırıcı, yaşlı adama aralarında bir parola belirleyeceklerini, telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm" olduğunu söyledi. Polis sandığı kişinin dediklerini yapan Mertan, ertesi gün 5 bankadaki hesaplarının dökümlerini ve hesap cüzdanlarını aldı. Daha sonra "Polis memuru Volkan" diye bildiği kişiyi aradı ve yaptığı işlemleri anlattı.

DOLARLARI BANKADAN ÇEKTİRDİ

2 Şubat sabahı Mertan'ı tekrar arayan aynı dolandırıcı, Maslak'taki özel bir banka şubesindeki hesabında bulunan 27 bin 100 doları çekmesini, daha sonra evine gelecek polis memuruna aralarındaki parolayı söyleyerek parayı temsil etmesini istedi. Mertan aynı gün denileni yaptı ve evinde kendisine verilecek yeni talimatı beklemeye başladı. Öğle saatlerinde kapı zili çalındı.

ZİLE BASAN DOLANDIRICIYA "PAROLAYI SORDU"

Kapıyı açan Mertan, parayı doğru kişiye teslim ettiğinden emin olmak için başında kasket, yüzünde maske olan dolandırıcıya "Sarı Saçlım, Mavi Gözlüm" diyerek, daha önce aralarında belirledikleri parolayı söyledi. Ardından 27 bin 100 doları bu şahsa teslim etti. Kısa süre sonra kendisini "Polis memuru Volkan" olarak tanıtan kişi, tekrar Mertan'ı aradı ve arabasıyla Tepecik yoluna gitmesini, orada bir polis noktası olduğunu anlattı. Sanatçılar Parkının olduğu kavşağa geldiğinde telefondaki dolandırıcı, orada bir polis memurunun aracının içindeyken fotoğrafını çekeceğini söyledi. Daha sonra tekrar arayıp Etiler'deki evine dönmesini söyleyen dolandırıcı, bu kez Etiler Karakoluna gitmesini ve kredi kartının kaybolduğunu bildirmesini istedi.

DOLANDIRICI TUTUKLANDI

Dolandırıcıların tuzağına düşen adam, yanlışlıkla Etiler Karakolunun eski yeri olan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine gittiği. Kapıdaki nöbetçi polise kredi kartını kaybettiğini söyledi. Yanlış yere geldiğini anlayınca da herhangi bir işlem yaptırmadan evine döndü. Mertan, daha sonra Etiler Polis Merkezinden evine gelen gerçek polislerden telefonda dolandırıldığını öğrendi. Polis ekipleri kısa sürede yaşlı adamdan parayı teslim alan şüpheliyi tespit edip yakaladı. Şikayetçi olan Ömer Erdal Mertan, şüpheliyi karakolda teşhis etti. Şüpheli Ali K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ DOLANDIRICIYA DAVA

Antalya'da müteahhitlik yapan 69 yaşındaki Ali K.'nin ortağı Nimet D., olaydan birkaç gün sonra gözaltına alındı. Telefonunu kaybettiğini söyleyerek, yaşlı adamı dolandırmadığını ileri süren Nimet D., de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda iki dolandırıcı hakkında, iddianame düzenledi. İş birliği içinde emekli öğretmen Mertan'ı dolandıran iki dolandırıcının, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. Dava, Ağır Ceza Mahkemesine görülecek.