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Polislere promosyonda yeni gelişme. Ertelendi!

Polis teşkilatının merakla beklediği promosyon ödemelerinde yeni bir gelişme yaşandı. 1 Kasım'da yatacağı açıklanan polis maaş promosyonunun 15 Kasım'a ertelendiği belirtildi...

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:32
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Polislerin merakla beklediği promosyon ödemelerinde yeni gelişme

Polislere promosyonda yeni gelişme. Ertelendi!
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Emniyet Genel Müdürlüğü, polis promosyonu ücretinin tek seferde hesaba yatırılacağını açıkladı.

Promosyon ödemesi alacak polisler, ödemelerin hangi gün hesaba aktarılacağını merak ediyor.

3 YIL İÇİN 27 BİN TL

EGM’den yapılan açıklamada polis promosyonunun 3 yıl için 27 bin lira olduğu duyuruldu.

Bakanlık bünyesinde polis olarak görev yapan memurlara, ödemeler Vakıfbank aracılığıyla aktarılacak.

Yapılan anlaşmaya göre yeni banka maaş promosyonu ödemeleri, tüm personellere tek seferde, peşin ve eşit olarak kesinti olmadan yatırılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada göre polis promosyonları peşin ve tek seferde 1 Kasım Salı günü itibarıyla hesaplara yatırılacağı ifade edilmişti.

PROMOSYONLAR ERTELENDİ

Odatv'nin haberine göre polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 15 Kasım'da ödenecek.

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