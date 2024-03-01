Polis yanlışlıkla 4 Türk'ü suçlamıştı: Katil 19 yıl sonra yakalandı

BBC, İskoçya'da polisin seks işçisi Emma Caldwell'in öldürülmesine ilişkin yanlışlıkla dört Türk'ü suçlayarak, asıl katili ortaya çıkarma şansını kaçırdığını ortaya çıkardı.

Katil Iain Packer, kıdemli polis memurları tarafından cinayeti takip eden aylarda şüpheli olarak görülmedi.

Ancak Emma'nın ölümünden neredeyse 19 yıl sonra Packer’ın suçu kanıtlandı.

Iain Packer

İlk aşamalarında soruşturmada yer alan dört eski dedektif, Packer’ın taciz ve şiddet içeren davranışlarına ilişkin kanıtların dosyanın açılmasından bu yana emniyet tarafından bilindiğini söyledi.

Eski dedektifler, üst düzey memurların kendilerine Packer'ı takip etmemelerini söylediğini ve bunun yerine yanlışlıkla dört Türk erkeğe karşı dosya oluşturduğunu belirtti.

Emma Caldwell

Dedektifler, dört Türk vatandaşının haklarında açılan cinayet davasından 2008 yılında aklandığını hatırlattı.

Caldwell cinayeti, İskoçya'nın en yüksek profilli faili meçhul cinayetlerinden biri olarak görülüyordu.

NE OLMUŞTU?

Emma Caldwell'in cansız bedeni 8 Mayıs 2005 tarihinde Glasgow'un 64 kilometre güneydoğusundaki bir ağaçlık alanda çıplak halde bulunmuştu.

27 yaşındaki seks işçisi son olarak bu tarihten bir ay süre önce şehir merkezinde görülmüştü.

2007 yılında dört Türk, Caldwell'i öldürmekle suçlandı.

Cinayetin ardından birçok seks işçisinin Glasgow’da Türklerin işlettiği bir kafede cinsel saldırıya

uğradığını söylemesi ve kafede Caldwell’e ait DNA örneğinin bulunması, polisleri bu kişilerin suçlu olduğuna inandırdı.

Suçlanan dört Türk arasında geçen ve gizli dinleme sırasında kaydedilen bir konuşma da dosyaya delil olarak girdi.

Ancak, Türkçe’den İngilizce’ye çevrilen bu konuşmaların ya yanlış tercüme edildiği ya da bağlam dışına çıkarıldığı ortaya çıkınca dava 2008 yılında çöktü.