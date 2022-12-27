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Polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Elazığ’da polisi bıçaklayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 18:55
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Polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı
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İHA
Olay, gece Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hırsızlık ihbarını değerlendirerek olay yerine gitti. Bu sırada şüpheli ile polisler arasında çıkan arbedede bir polis memuru, şüpheli tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Yaralı polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süre içerisinde kimliği tespit edilen şüpheli B.I. yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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