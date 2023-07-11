Polisin takibe aldığı araçtan 20 kilo esrar ele geçirildi

İHA’nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldıkları şüpheli otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü İ.G. (32) ile yanındaki S.A.’nın (22) indirildiği araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada bagajdaki valizlerin içerisinde 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyette susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.