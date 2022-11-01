Polisle futbol gösterisi yapan kadın öğretmen tabuları yerle bir etti

İzmir'de Konak ilçesinde bulunan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli bir polis memuru, okulda görevli öğretmenle sohbet ettiği sırada top sektiren bir kadını fark etti. Futbol topuyla klas paslaşmalar yapan ve beden eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen Hilal Saygın ile polisin şovu, renkli anlara sahne oldu. (AA)

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