MEB öğretmenlerin maaş promosyonunu açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı personelin maaş promosyonunu açıkladı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıflar Bankası ile revize edilen banka promosyon sözleşmesi yenilendi ve maaş promosyonları 25 bin 500 liraya yükseltildi.

Daha önce 3 bin lira alan Bakanlık merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 lira daha ödenerek promosyon ücreti 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022 tarihinde personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU DA 27 BİN LİRA OLMUŞTU

Öte yandan polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.