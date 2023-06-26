Polisler seyyar satıcı oldu yankesicileri yakalattı

Diyarbakır’da bayram alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde simitçi ve su satıcısı gibi davranarak önlem alan polis, 9 şüpheliyi devriye görevi yürüten ekiplere bildirerek çalıntı eşyalarla birlikte yakalattı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Polisler seyyar satıcı oldu yankesicileri yakalattı

DHA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde çantalardan, pantolonlardan ve bebek arabalarından yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine tedbirlerini artırdı. Merkez ilçeler Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur’da belirlenen bölgelerde polis ekipleri simitçi ve su satıcısı gibi davranarak bulundukları alanları izlemeye aldı. Yapılan çalışmada 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, yaya devriye görevi yürüten polis ekiplerine bildirilerek yakalatıldı. Şüphelilerin bazılarının üzerinde çalıntı çanta ve cep telefonları ele geçirildi. Eşyalar sahiplerine teslim edildi.

YANKESİLİCİK KAMERADA

Şüphelilerin yankesicilik yaptığı anlar Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘Suçla Sinerjik Mücadele Projesi’ kapsamındaki polisin kılık değiştirerek uyguladığı yöntemin süreceği bildirildi.

polisler-seyyar-satici-oldu-yankesicileri-yakalatti-2104-dhaphoto1.jpg

polisler-seyyar-satici-oldu-yankesicileri-yakalatti-2104-dhaphoto1-001.jpg

polisler-seyyar-satici-oldu-yankesicileri-yakalatti-2104-dhaphoto2.jpg

polisler-seyyar-satici-oldu-yankesicileri-yakalatti-2104-dhaphoto3.jpg

polisler-seyyar-satici-oldu-yankesicileri-yakalatti-2104-dhaphoto4.jpg

polisler-seyyar-satici-oldu-yankesicileri-yakalatti-2104-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Son Haberler
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı Güncel
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR Konuk Kalem
Seçim sonucunun devasa soru işaretleri - Recep Muhlis GÜR
'Galatasaray Paredes ile anlaştı' Spor
'Galatasaray Paredes ile anlaştı'
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin Sağlık
Kurban etini 24 saat bekletmeden tüketmeyin
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı Güncel
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı' Ekonomi
Vatandaşı kabız edecek tuvalet fiyatı. Fiyatını görmeden giren yandı. Vatandaş hiç bu kadar 'sıkışmamıştı'
Zabıtadan kaçan ilçeyi birbirine kattı Güncel
Zabıtadan kaçan ilçeyi birbirine kattı