Polisten kaçtı bahçede battaniyenin altında saklanırken yakalandı

Kentte, 3 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmasıyla şüphelinin Fatih Y. olduğu tespit edildi. Polis, şüphelinin evine baskın yaptı. Polisi görünce banyodaki havalandırma penceresinden çıkıp, yan daireye giren Fatih Y., komşusunun çığlığı üzerine buradan da kaçtı. Bir bahçede, battaniyenin altına gizlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Fatih Y.'nin üstünde ve evinde yapılan aramada 51 gram altın kolye, küpe ve yüzük, 41 gram inci kolye ve küpe, 32 bin 495 TL, 168 gram altın kolye, küpe ve yüzük, 67 gram inci kolye, küpe, 4 farklı markalarda kol saati, 1 dijital fotoğraf makinesi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.