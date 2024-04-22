Polisten saklanırken komşusunun balkonunda mahsur kaldı

M.G., Tepebaşı ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşamaktaydı. Polis, M.G.'yi yakalamak için bir operasyon başlattı ve Kırım Caddesi’ndeki evinde olduğunu belirledi. Polisin kapıya geldiğini gören M.G., apartmanın üçüncü katından ikinci katın balkonuna indi. Ancak, evde kimse olmadığı için ve polis tarafından çevresi sarıldığı için balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, polisin çağrısı üzerine olay yerine geldi ve merdiven uzatarak M.G.'ye ulaştı.

Balkondan indirilen M.G., sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı ve işlemler için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.