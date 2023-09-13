Polisten yürekleri ısıtan görüntü. Helal olsun sana

Erzincan’da üç kız çocuğu yolun karşısına geçmeyi defalarca denedi ama korktular. Bu sırada Şehit Enes Bediz Polis Merkezi önünde nöbet tutan polis durumu gördü. Üç kız çocuğunu elinden tutup, yolun karşısına geçirdi. Bu anlar da kameraya yansıdı

KAYNAK: İHA
Polisten yürekleri ısıtan görüntü. Helal olsun sana

Erzincan Ali Kemali Caddesi'nde üç kız çocuğu yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ancak araçların biri gidip, biri geliyordu. Kızlar korktu, defalarca denemelerine rağmen yolun karşısına bir türlü geçemedi.

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Yolun kenarında ise Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi vardı. Emniyetin önünde nöbet tutan polis durumu görü. Hemen üç kız çocuğunu yardımına koştu, ellerinden tutup, yolun karşısına geçirdi.

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Bu anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.Erzincan Ali Kemali Caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 3 kız çocuğuna, İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru yardım eli uzattı.
Ali Kemali Caddesinde araç yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kız çocuğunu nöbet tutan polis memuru fark ederek ilerlemekte zorlanan çocukların yardımına koşarak, korkmamaları ve tedirgin olmamaları için ellerinden tutarak yolun karşısına geçirdi.

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Nöbeti esnasında kameralardan görüp yanlarına gelen polis memuru güvenli bir şekilde karşıya geçtiklerinden emin olunca nöbet yerine geri döndü. O anlar KGYS kamerasına yansıdı. Polisin şefkat eli yürekleri ısıttı.

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