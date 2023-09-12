Yürüyen merdiven teröristlerinin kim olduğu ortaya çıktı. Bu İBB değil halk düşmanlığı

İBB'nin sosyal medya sayfasında yaptığı habere göre, İstanbul'da son günlerde yaşanan yürüyen merdiven sabotajlarını güvenlik kamerasıyla tespit etti. İBB ayrıca bu durumu haberleştirdi, sosyal medyada yayınladı. Haberin başlığı ise "İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" şeklindeydi.

Haberdeki iddiaya göre gömleğini beline bağlamış bir genç metroya iniyor. Bu sırada hem iniş hem de çıkış merdiveni çalışıyor.

Biraz sonra gömleğini beline bağlamış genç metro merdiveninden yürüyerek çıkıyor. Merdiven çalışmıyor. İBB haberinde bu görüntü için 'sabotaj anı' başlığını koymuş.

Yürüyerek merdivenden çıkan genç kenardaki bir banka oturuyor. Hiç bir şey olmamış gibi..

İşte o anda elinde mikrofon tutan bir kişi geliyor. Merdiven bozulduktan hemen sonra gence sesleniyor. Merdiven bozuk ya haber yapacak. İBB o anları da haberinin içine koymuş. Bu kişi yandaş medyadan...İBB o 'görevliyi' halka için almış.

Sonra röportaj başlıyor. Görevli anons yapıyor, Atılan başlık ise "Ulaşımda yürümeyen merdivenler"

İBB merdivenlere sabotaj yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. İşte İBB'nin sosyal medyada yayınladığı haber ve görüntüler