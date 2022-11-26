2022 FIFA Dünya Kupası maçında Polonya ve Suudi Arabistan karşılaşması yapılacak. Arjantin karşısında zafer elde eden Suudi Arabistan bu sefer Polonya ile karşılaşacak. Futbolseverlerin takip ettiği Dünya Kupası maçlarının hangi kanalda ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Polonya - Suudi Arabistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ile Polonya, C Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Education Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor.

Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti. Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.

POLONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Polonya - Suudi Arabistan maçı 26 Kasım Cumartesi günü yani bugün saat 16.00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

POLONYA - SUUDİ ARABİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Polonya

Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek, Cash; Szymanski, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik

Suudi Arabistan

Al-Owais; Al-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti, Abdulhamid; Al Malki, Kanno, Al-Abed; Al Dawsari, Al-Shehiri, Al Buraikan