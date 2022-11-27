Suudi Arabistan golü yedi, Polonyalı oldu. Arap satışı

Dünya Kupası C grubu ikinci maçında dün Polonya ile Suudi Arabistan karşılaştı. Arjantin zaferi sonrası Polonya karşısında çıkan Suudiler, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

Maçın gollerini 39'da Zielinski ve 82'de Robert Lewandowski kaydetti. Lewandowski Dünya Kupası'nda ilk golünü kaydetti.

Lewa'nın bu golü sonrası bir Suudi taraftarının yaptığı hareket gündem oldu.

GOL SONRASI FORMASINI ÇIKARTTI

Taraftar üzerindeki Suudi Arabistan formasını çıkarttıktan sonra üstünde bir de Polonya forması olduğu görüldü.

Robert Lewandowski yazılı forma ile ''Robert Lewandowski'' tezahüratı yaptı.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.