Polonya Başbakanı: Şahsen ölüm cezasının geri getirilmesinden yanayım

Polonya Başbakanı, 8 yaşındaki Kamil Topol’un üvey babasının işkencesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şahsen ölüm cezasının geri getirilmesinden yanayım" dedi.

Polonya Başbakanı: Şahsen ölüm cezasının geri getirilmesinden yanayım

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, üvey babasının işkencesi sonucu 35 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Kamil Topol'un hayatını kaybetmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Morawiecki, "Bugün muhtemelen hepimiz Czestochowalı küçük Kamil'in acı dolu, trajik ölümü nedeniyle büyük üzüntü, öfke ve hayal kırıklığıyla dolup taşıyoruz" dedi.

Bir daha böyle trajedilerin yaşanmaması için tüm kurumları ve prosedürleri güçlendirecek şekilde sistemin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Morawiecki, savunmasız, suçsuz bir çocuğa böylesi bir zararı ancak bir canavarın verebileceğini belirterek, böylesi işkencecilerin, sapıkların yerinin sadece cezaevi olmadığını belirtti.

"ÇOCUKLARA YÖNELİK EZİYETE VERİLEN CEZALARI DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİ DAHA DA SERTLEŞTİRMELİYİZ"

Morawiecki, "Fikrimi birden fazla kez dile getirdim. Masum insanlara karşı böyle kasıtlı şekilde, zalimce işlenen suçlar için şahsen ölüm cezasının geri getirilmesinden yanayım ama ölüm cezası tüm Avrupa'da kaldırıldı. Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda ceza kanunda çocuklara yönelik eziyete, suçsuz insanlara yönelik zulme, işkenceye verilen cezaları düzenleyen hükümleri daha da sertleştirmeliyiz" dedi.

Bu hususta gerekli düzenlemelerin yapılması için Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'ya talimat verdiğini söyleyen Morawiecki, Kamil'in ölümüne giden süreçte aileyi denetlemekle yükümlü sosyal hizmet görevlilerinin de hatası olduğunu kabul etti.

KÜÇÜK ÇOCUK İŞKENCEYE MARUZ KALMIŞTI

Üvey babası tarafından sözünü dinlemediği gerekçesiyle dövülen ve vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürülen 8 yaşındaki Kamil Topol, kaynar suyla haşlanmış ve kızgın sobaya oturtulmuştu. Oğlunu ziyarete gelen biyolojik baba Artur Topol, battaniyeye sarılı halde yarı baygın yatarken bulduğu oğlunun üzerindeki pijamaların adeta derisine yapıştığını görerek ambulans çağırmıştı. Acilen Katowice Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan çocuğun acısının çok fazla olması üzerine uyutulmasına karar verilmişti. Doktorlar, küçük çocuğun hayatını kurtarmak tüm tedavi yöntemlerine başvursa da küçük çocuk 35 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti.

Çocuğun hastaneye kaldırılmasının ardından anne ile üvey baba tutuklanırken, savcılık aileyle aynı evde yaşadığı halde çocuğa yapılan işkenceye sessiz kaldıkları gerekçesiyle teyze ve eniştenin de tutuklanmasını istedi. Aileyle bir süredir ilgilenen sosyal hizmet görevlileri hakkında da ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 5 kardeşi bulunan Kamil Topol’un küçük kardeşleri koruyucu ailelere, büyük kardeşleri ise çocuk esirgeme kurumu yurduna yerleştirildi. (İHA)

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