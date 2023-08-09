Polonya, Belarus sınırına ek 2 bin asker gönderme kararı aldı

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus sınırına daha önce duyurulan rakamın iki katı olan ilave 2 bin asker konuşlandıracaklarını söyledi.

KAYNAK: AA
Polonya, Belarus sınırına ek 2 bin asker gönderme kararı aldı

Wasik, Polonya haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, asker gönderme kararının Bakanlar Kurulunda alındığını ifade etti.

Polonya Sınır Muhafızları hafta başında Savunma Bakanlığından Belarus sınırına ek bin asker isteğinde bulunmuştu.

Takviyenin Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından onaylandığını belirten Wasik, "Bu takviye bin değil, 2 bin asker olacak. Bu karar Bakan Blaszczak tarafından alındı." ifadesini kullandı.

Wasik'e göre askerler Belarus sınırında bulunan Podlaskie ve Lubelskie bölgelerindeki sınır muhafızlarına destek olmak üzere önümüzdeki iki hafta içinde görev bölgelerine ulaşacak.

Son dönemde Wagner paralı asker grubu mensupları Polonya sınırı yakınlarında görülmüş, Başbakan Mateusz Morawiecki de bu gelişmenin NATO'nun doğu kanadındaki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçladığını söylemişti.

Polonya medyasına göre, ülkenin Belarus sınırında halihazırda 2 bin askerin yanı sıra yüzlerce polis ve sınır muhafızı görev yapıyor.

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