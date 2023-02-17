Polonya Belarus sınırındaki bariyerleri 181 kilometreye uzattı

Polonya haber ajansı PAP'a göre, geçen yıl binlerce Belaruslu, Polonya'ya yasa dışı girmeye çalıştı.

Varşova, krizden Belarus hükümetini sorumlu tuttu ve krizin Avrupa Birliği'ne (AB) kolay erişim vaadiyle Orta Doğulu ve Afrikalı göçmenleri Polonya'ya gönderdiğini öne sürdü.

Krizin bir sonucu olarak Polonya, Belarus sınırına bir bariyer inşa etti ve daha sonra bunu gece görüşü de dahil olmak üzere, elektronik gözetim ekipmanlarıyla donatmaya karar verdi.

Polonya Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Belarus sınırındaki elektronik bariyerlerin 54 kilometre uzatılarak 181 kilometreye çıkarıldığı kaydedildi.

Elektronik bariyerin 343 milyon zlotiye (71,8 milyon euro) mal olması bekleniyor.