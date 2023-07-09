Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, önümüzdeki hafta Vilnius'ta yapılması planlanan büyük NATO zirvesi öncesinde Ukrayna'ya yaptığı ziyarette Pazar günü Kiev'in Batılı müttefiklerini birlik olmaya çağırdı.

Andrzej Duda, mevkidaşı Zelenskiy ile birlikte Ukrayna'nın batısındaki Lutsk kentine yaptığı ziyarette sosyal medyada "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andriï Yermak, Telegram'da "Ukrayna ve Polonya birlikte, ortak bir düşmana karşı mücadelede birleşmiş durumda" dedi.