Polonya göçmenlere karşı Belarus sınırına duvar örüyor

Ufuk Cingöz
Polonya göçmenlere karşı Belarus sınırına duvar örüyor
Polonya, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle göç dalgasının giderek artacağı endişesiyle Belarus sınırına duvar öreceğini açıkladı.

Polonya Sınır Muhafızlığından Tuğgeneral Wioletta Gorzkowska, inşası haziranda bitecek duvarın, gerekli ve acil bir yatırım olduğunu vurguladı.

Gorzkowska, Polonya sınırının güçlendirilmesinin yanı sıra lojistik açıdan stratejik bir yatırım olacağını dile getirdiği duvarın, Belarus sınırının 186 kilometrelik bölümünde inşa edileceğini söyledi.

Duvarın 5.5 metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı duyuruldu.

Polonya-Belarus sınırına yapılacak duvarın maliyetinin, yaklaşık 130 milyon doları bulacağı kaydedildi.

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