Polonya sandık başında

Polonya'da halk önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak olan siyasal iktidar ve parlamento üyelerini belirlemek için bugün sandığa gidiyor.

Seçmen sayısının 29 milyon 91 bin 533 olduğu 37 milyon 766 bin nüfuslu ülkede oy verme işlemi TSİ 08:00'da başladı. Vatandaşlar 22:00'a kadar 31 bin 497 noktada oylarını kullanabilecek. Parlamentonun alt kanadı Sejm'in 460 üyesi ile üst kanat Senato'nun 100 üyesinin belirleneceği seçimler için dış temsilciliklerde de oy verme işlemleri sürüyor.

Seçim barajının siyasi partiler için yüzde 5, siyasi ittifaklar için ise yüzde 8 olduğu ülkede, anketler yaklaşık yüzde 35'lik oy oranıyla iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'ni önde gösteriyor. Ana muhalefet bloğu Vatandaş Koalisyonu (Koalicja Obywatelska) yüzde 30 ile ikinci sırada yer alırken, Polonya Halk Cephesi PSL ile Polonya 2050 partilerinin oluşturduğu Üçüncü Yol (Trzecia Droga) koalisyonu yüzde 11, Sol koalisyon (Lewica) yüzde 9, aşırı sağcı Konfederacja Partisi ise yüzde 8 oy oranı ile parlamentoya girmesi beklenen diğer siyasi partiler arasında yer alıyor.

EŞ ZAMANLI REFERANDUM DÜZENLENECEK

Ülkede genel seçimlerle eş zamanlı olarak 4 sorudan oluşan referandum da düzenlenecek. Vatandaşlara “Avrupa bürokrasinin dayattığı zorunlu yeniden yerleştirme mekanizmasıyla Orta Doğu ve Afrikalı binlerce yasadışı göçmen alınmasını destekliyor musun?", "Polonya'nın Belarus sınırına yerleştirdiği bariyerlerin kaldırılmasını destekliyor musun?", "Emeklilik yaşının yeniden 67'ye çıkarılmasını destekliyor musun?", "Polonyalıların ekonominin stratejik sektörleri üzerindeki kontrolü kaybetmesine yol açacak şekilde devlete ait varlıkların yabancılara satılmasını destekliyor musun?” sorularının yöneltileceği referandum için muhalefet partileri “büyük bir yalan ve manipülasyon” yorumu yaparken, seçmenlere referanduma katılmamalarını tavsiye ediyor.

Resmi olmayan genel seçim sonuçlarının ise bu akşam açıklanması bekleniyor.