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Polonya Ukrayna’ya verdiği tankların yerini Abrams ile dolduracak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD'den sipariş ettikleri Abrams tanklarının ilk partisinin Haziran ayına kadar teslim edileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 19:47
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Polonya Ukrayna’ya verdiği tankların yerini Abrams ile dolduracak

Polonya Ukrayna’ya verdiği tankların yerini Abrams ile dolduracak
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ABD ziyareti sırasında Alabama'daki Anniston Army Depot fabrikasında incelemelerde bulunan Morawiecki, 14 tankın Polonya'ya teslim edileceğini duyurdu.

Başbakan, "Adeta bir zırhlı perde olan bu ekipman Polonya'nın doğusunu koruyacak. Güvenliğimizi güçlendirecek bu zırhlı perdeyle ülkemize Amerikan iş dünyasının da geleceğine inanıyoruz" dedi.

Ayrıca ABD'li yetkililerle Polonya'da Avrupa'daki Abrams tanklarının bakım ve onarımını yapacak bir fabrika kurulması konusunu da görüştüğünü belirtti. Tankların zayıflatılmış uranyumdan oluşan zırhla kaplanması için çaba gösterdiklerini ifade eden Morawiecki, Romanya'nın da Abrams tankı satın almayı düşündüğünü söyledi.

Polonya Ukrayna’ya verdiği tankların yerini Abrams ile dolduracak

Polonya, Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna’ya 8 adet MiG-29 savaş uçağı, 10 adeti Leopard tipi olmak üzere çoğunluğu T-72 tipi toplam 260 adet de tank verdi. Önümüzdeki günlerde 4 adet Leopard 2 tankı ile 6 adet MiG-29 uçağını daha Ukrayna'ya teslim etmeye hazırlanan Polonya, ordu envanterinde oluşan açığı doldurmak için geçtiğimiz aylarda ABD'den 250 adet M1A2 Abrams SEP V3 ana muharebe tankı ile 116 adet de modernize edilmiş M1A1 Abrams tankı sipariş etmişti.

Polonya, tankların yanı sıra 12 adet Hercules zırhlı kurtarma aracı, 8 adet M1074 müşterek taarruz köprüsü, 26 adet HMMWV yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı vasıta, 26 adet JLTV hafif zırhlı araç, on binlerce tank mühimmatı ve makineli tüfek siparişi içeren sözleşme için toplamda 6 milyar 150 milyon dolar ödeyecek. Söz konusu askeri teçhizatın tamamının sevkiyatının ise 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

 

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