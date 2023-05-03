Polonya ve Romanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Polonya ve Romanya'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçim kapsamında oy vermeye başladı.

Polonya ve Romanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Polonya'da toplam 10 bin 457 seçmen bulunuyor.

ROMANYA’DA SANDIK KURULDU

Romanya’nın başkenti Bükreş ve Köstence şehrinde, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine açıklama yapan Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, 2014 seçimlerinden bu yana yurt dışındaki vatandaşlara sağlanan bir imkanla oy kullanılabildiğini belirterek, şu anda da seçimlere katılımın yoğun olduğunu ifade etti. Romanya’da 10 bin 500’ü aşkın seçmen olduğu bilgisini paylaşan Büyükelçi Altan, umudunun en yüksek yüzdeyle katılımla vatandaşların demokratik hak ve ödevlerini yerine getirmeleri olduğunu söyledi.

Romanya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Bükreş ve Köstence'de 7 Mayıs akşamına kadar oylarını kullanabilecek.

(AA)

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