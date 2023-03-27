27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya'da Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Polonya'da Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Polonya'da Rusya için casusluk yaptığından şüphelenilen yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:50
Takip Et

Polonya'da Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Polonya'da Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
+
Aa
-

Ülkenin kuzeyinde bulunan Gdansk şehrindeki savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin soruşturma tamamlanana kadar 3 ay boyunca gözaltında tutulabileceği belirtildi.

Açıklamada, kimliği açıklanmayan kişinin Rus istihbaratına bilgi sağladığını itiraf ettiği aktarıldı.

Savcılık Sözcüsü Grazyna Wawryniuk, söz konusu yabancının ocaktan beri Polonya'da bulunduğunu ve ülkenin kuzeyindeki kilit altyapı ve güvenlik prosedürleri konusunda bilgi topladığını ifade etti.

Şüpheli, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapse çarptırılabilecek.

Polonya'nın tek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali ve önemli limanları, ülkenin kuzeyinde yer alıyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Bağ evinde dehşet
4
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
5
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
6
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
7
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.