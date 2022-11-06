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Polonya’dan 200 kilometrelik dikenli tel. Güvenlik önlemleri artırıldı

Polonya Rusya arasındaki 200 kilometrelik sınır boyunca dikenli tel örüldü.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:55
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Polonya’dan 200 kilometrelik dikenli tel. Güvenlik önlemleri artırıldı

Polonya’dan 200 kilometrelik dikenli tel. Güvenlik önlemleri artırıldı
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Polonyalı yetkililer, Polonya ile Rusya'ya ait Kaliningrad arasındaki sınır boyunca geçici bir dikenli tel örgü için çalışmalara başladı.

200 kilometrelik doğu sınırının tamamının koruma altına alınacağı bildirildi. Sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere bir dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılacak.

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