Polonya'dan Rusya'yı ayağa kaldıracak öneri

Kaynak: Haber Merkezi
Polonya'dan Rusya'yı ayağa kaldıracak öneri

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'ya karşı Avrupa'nın silahlanması gerektiğini ifade etti. Sikorski, Rusya'nın 'emperyal hırslarını' yenmek için İngiltere'nin mümkün olan en yakın rolü oynayabileceğini söyledi.

Polonya'nın Rusya'ya karşı uzun dönemde Avrupa'nın yeniden silahlanması gerektiğine ilişkin çağrısı dünya genelinde geniş yankı uyandırdı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın emperyal hırslarını yenmek için İngiltere'nin mümkün olan en yakın rolü oynayabileceğini uzun vadeli bir yeniden silahlanmanın gerekli olduğunu ifade etti.

Sikorski ayrıca Avrupa Birliği yaptırımlarını ve 5 bin kişilik bir AB mekanize tugayı için oy çokluğu çağrısı yaptı.

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"POLONYA PLANI DESTEKLEMEYE HAZIR"

Polonya'nın Ukraynalı asker kaçaklarının anavatanlarına dönmelerini teşvik edecek AB çapında bir planı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Sikorski, İngiltere merkezli The Guardian gazetesine verdiği mülakatta Polonya'nın Ukrayna'nın Rusya içerisindeki askeri hedefleri vurma hakkını desteklediğini belirtti ve Batı'nın Ukrayna'yı desteklemek için yaptığı şeylerde kendisini sürekli sınırlamayı bırakması gerektiğine dikkat çekti.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan,Ukrayna'nın Rusya’da ABD silahlarını kullanmasına karşı çıkıyordu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile ikili bir görüşme gerçekleştirme için Londra'da bulunan Polonyalı bakan, geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen seçimlerde sağcı-milliyetçi Hukuk ve Adalet partisinin sekiz yıllık iktidarına son verilmesinden sonra Polonya'nın Avrupa dış politikasının ana akımına geri dönmesinde kritik bir etken oldu.

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