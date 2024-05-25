Altınkılıç Gıda halka arzında kaç lot verecek. Yatırımcının takibindeydi detaylar belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Altınkılıç Gıda halka arzında kaç lot verecek. Yatırımcının takibindeydi detaylar belli oldu

29 Mayıs 30 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya çıkacak Altınkılıç Gıda'nın halkın arzında detaylar belli oldu.

Yatırımcının götü 24 Mayıs'ta SPK'dan halka arz onayı alan Altınkılıç Gıda'ya çevrildi. Altınkılıç Gıda'nın 33,88 Milyon lot ile halka arz olacak.

Borsa İstanbul'a katılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, 3 halka arza onay verdi. Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda borsada işlem görmek için gün sayıyor.

24 Mayıs'ta 3 Son dönemde borsaya her hafta yeni şirketler eklenmeye başladı. Borsada işlem görmeye başlayan birçok şirket aynı zamanda yatırımcılara da kazanç sağlıyor. Yatırımcılar halka arz olacak şirketler hakkındaki bilgileri inceleyerek halka arza katılıp katılmayacağına karar veriyor.

altinkilic.jpg

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ DETAYLARI

Altınkılıç Gıda halka arz tarihi henüz belli olmasa Altınkılıç Gıda halka arz fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi. Şirket halka arz sürecinin bitmesi ile birlikte Borsa İstanbul'da ALKLC koduyla işleme açılacak. Altınkılıç Gıda halka arz büyüklüğü ise 778 milyon lira olarak açıklandı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,25 olarak açıklanırken toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtılacağı belirtildi.

ALTINKILIÇ GIDA ŞİRKETİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLERİ

1991 yılında Ezine'de 20.000 metrekare arazi üzerine kurduğu 6.000 metrekarelik üretim tesisleri üretime başlayan Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. Türkiye'nin adından söz ettiren markaları arasına girdi. Başta Ezine Peyniri olmak üzere klasik beyaz eynir, koyun peyniri ve İzmir Tulumu üreten firma 1996 yılında Balıkesir'de kurduğu fabrika ile de kaşar peyniri üretimine başladı.

Altınkılıç, 2001 yılında Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerle işbirlikleri yaparak besleyici süt ürünleri üretmeye devam etti.

3 ortaklı Altınkılıç Gıda’nın yüzde 50'si Mehmet Ali Altınkılıç’a, yüzde 45’i Kemal Altınkılıç’a ve yüzde 5'i ise Fatih Altınkılıç’a ait.

İlgili Haberler
Onlarca köpeğin yanından geçen hayvansever: "Bunlar kimse﻿ye saldırmıyor. Pislik herifler"
En mutlu 4 burç belli oldu! Mutlu olmak için doğmuşlar
Emekliler sokağa döküldü. ‘Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız’
Polonya'dan Rusya'yı ayağa kaldıracak öneri
77 yaşındaki yamaç paraşütçüsü 50 metreden kayalıklara düştü
Son Haberler
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı Yerel Haberler
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Dünya
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı Video
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı
Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı Spor
Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü Teknoloji
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü
Dakikalar içinde milyonluk oldular Video
Dakikalar içinde milyonluk oldular
Dünyanın en iyi ekmeği ’Bafra pidesi’ seçildi Yerel Haberler
Dünyanın en iyi ekmeği ’Bafra pidesi’ seçildi