Altınkılıç Gıda halka arzında kaç lot verecek. Yatırımcının takibindeydi detaylar belli oldu

Yatırımcının götü 24 Mayıs'ta SPK'dan halka arz onayı alan Altınkılıç Gıda'ya çevrildi. Altınkılıç Gıda'nın 33,88 Milyon lot ile halka arz olacak.

Borsa İstanbul'a katılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, 3 halka arza onay verdi. Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda borsada işlem görmek için gün sayıyor.

24 Mayıs'ta 3 Son dönemde borsaya her hafta yeni şirketler eklenmeye başladı. Borsada işlem görmeye başlayan birçok şirket aynı zamanda yatırımcılara da kazanç sağlıyor. Yatırımcılar halka arz olacak şirketler hakkındaki bilgileri inceleyerek halka arza katılıp katılmayacağına karar veriyor.

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ DETAYLARI

Altınkılıç Gıda halka arz tarihi henüz belli olmasa Altınkılıç Gıda halka arz fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi. Şirket halka arz sürecinin bitmesi ile birlikte Borsa İstanbul'da ALKLC koduyla işleme açılacak. Altınkılıç Gıda halka arz büyüklüğü ise 778 milyon lira olarak açıklandı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,25 olarak açıklanırken toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtılacağı belirtildi.

ALTINKILIÇ GIDA ŞİRKETİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLERİ

1991 yılında Ezine'de 20.000 metrekare arazi üzerine kurduğu 6.000 metrekarelik üretim tesisleri üretime başlayan Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. Türkiye'nin adından söz ettiren markaları arasına girdi. Başta Ezine Peyniri olmak üzere klasik beyaz eynir, koyun peyniri ve İzmir Tulumu üreten firma 1996 yılında Balıkesir'de kurduğu fabrika ile de kaşar peyniri üretimine başladı.

Altınkılıç, 2001 yılında Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerle işbirlikleri yaparak besleyici süt ürünleri üretmeye devam etti.

3 ortaklı Altınkılıç Gıda’nın yüzde 50'si Mehmet Ali Altınkılıç’a, yüzde 45’i Kemal Altınkılıç’a ve yüzde 5'i ise Fatih Altınkılıç’a ait.