Putin’den Rusya Ukrayna savaşını bitirecek adım

Reuters'a Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yla ateşkese hazır olduğunu belirtti.

Dört Rus kaynak, 2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus lider Putin'in müzakereye hazır olduğunu dile getirirken Putin'in Ukrayna'da mevcut cephe hatlarındaki kazanımları koruyan, üzerinde uzlaşılmış bir ateşkesle savaşı bitirmeye hazır olduğunu belirtti.

Ayrıca, Ukrayna ve Batı'nın bu yaklaşıma olumlu karşılıklı vermemesi durumunda savaşın süreceğini aktardılar.