Rusya Türkiye'yi 'affetti'. O parayı almayacaklar

Kaynak: Patronlar dünyası
Rusya Türkiye'yi 'affetti'. O parayı almayacaklar

Rusya, Türkiye ile olan ticari ilişkilerdeki güven ve dostluk sebebiyle Türkiye’ye verilen ihracat kredisine ilişkin gecikmiş ödemeler için Türkiye'ye ceza uygulamama kararı aldı.

Rusya, Türkiye ile olan ticari ilişkilerde güven ve dostluk sebebiyle çok önemli bir karara imza attı. Rusya Devlet Duması, Türkiye’ye verilen ihracat kredisiyle ilgili gecikmiş ödemeler için Türkiye'ye ceza uygulamama kararı aldı.

Türkiye, Rusya'dan 726 milyon dolar devlet kredisi almıştı ve 2022 tarihine kadar ödemelerini tam ve zamanında yapmıştı. Fakat Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle, Türkiye 2022-2023 yıllarındaki anlaşma ile 111 milyon dolar tutarındaki ödemeleri yapamamıştı.

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2023 yılının Eylül ayında Türkiye, borcun tamamını geri ödemiş olmasına rağmen, anlaşma gereği Rusya’nın 17 milyon dolar tutarında ceza alma hakkı vardı. Rusya Devlet Duması, bu cezayı uygulamayarak Türkiye'ye önemli bir jest yaptı.

Milletvekili Vyacheslav Nikonov, cezanın miktarının, Rusya ve Türkiye arasındaki 57 milyar dolarlık ticari ve ekonomik ilişkilerin hacmiyle kıyaslanamayacak kadar küçük olduğunu ifade ederek, bu kararı dostluk ve ekonomik işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Alınan bu karar, iki ülke arasındaki güven ve dostluk ilişkilerini güçlendiren bir adım olarak nitelendirildi.

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