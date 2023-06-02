Polonya'dan Ukrayna'ya kara haber

Polonya Başbakanı, Ukrayna'ya daha önce vereceklerini açıkladıkları F-16 savaş uçaklarını veremeyeceklerini açıkladı.

Polonya'dan Ukrayna'ya kara haber

Editör: Serkan Talan

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Varşova'nın Ukrayna'ya göndermek için yeterli F-16 jeti veya Patriot hava savunma sistemi olmadığını, ancak diğer ülkelerin bunu hemen yapması gerektiğini söyledi.

Morawiecki, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ilk gününde Moldova'daki Castle Mimi'de düzenlediği basın toplantısında, ''yeterli F-16 savaş uçağımız olmadığı gibi, Patriot sistemlerimizi de aynı nedenle Ukrayna'ya teslim edemeyiz'' açıklamasını yaptı.

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