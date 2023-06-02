Polonya'dan Ukrayna'ya kara haber

Editör: Serkan Talan

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Varşova'nın Ukrayna'ya göndermek için yeterli F-16 jeti veya Patriot hava savunma sistemi olmadığını, ancak diğer ülkelerin bunu hemen yapması gerektiğini söyledi.