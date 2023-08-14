Polonya'dan Wagner operasyonu

Polonya'da Wagner Grubu'nun propagandasını yaptığı gerekçesiyle 2 Rus gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polonya'dan Wagner operasyonu

Polonya'da Wagner Grubu'yla ilişkili olduğu düşünülen gruba operasyon düzenlendi. Polonya Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Aleksiej T. ve Andriej G. isimli 2 Rusya vatandaşına para karşılığı Wagner Grubu'nun propagandasını yapmaları için Moskova'da çıkartmalar teslim edildiği ve bu çıkartmaları Polonya'da kamuya açık alanlara yapıştırma görevinin verildiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin 10 Ağustos'ta Krakow'da, 11 Ağustos'ta ise Varşova'da çeşitli noktalara, üzerinde QR kodunun da yer aldığı "We are here. Join us" (Biz buradayız. Bize katıl) yazılı çıkartmaları yapıştırdığı öğrenildi. İki Rus'un daha sonra görevi başardıklarının kanıtı olarak yapıştırdıkları 300 adet çıkartmanın fotoğrafını çektiği ve bu görev için 500 bin ruble (5 bin dolar) ücret aldığı belirlendi.

Polonya İç Güvenlik Ajansı ve Krakow polisinin düzenlediği ortak operasyonla Aleksiej T. ve Andriej G., Polonya'dan ayrılmadan hemen önce gözaltına alındı.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda 3 bin propaganda malzemesi daha ele geçirilirken, Aleksiej T. ve Andriej G., Wagner Grubu'nun propagandasını yapmak, terör suçu işleyen uluslararası suç örgütüne üye olmak, Polonya Cumhuriyeti'nin çıkarlarına aykırı olarak yabancı istihbarat adına casusluk faaliyetinde bulunmak suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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