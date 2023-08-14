Polonya'dan Rusya'ya karşı askeri adım

Bu ayın başında Wagner gruplarının Belarus'a gelmesi ve helikopterlerin sınıra çok yakın uçması nedeniyle, Polonya sınırları güçlendirme kararı almıştı. Polonya, Rusya'nın bu hamlelerine karşı yeni bir askeri adım attı.

KAYNAK: AA
Polonya'dan Rusya'ya karşı askeri adım

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin yakında askeri komuta sistemini birleştireceğini açıkladı.

Duda, başkent Varşova'da subayların general ve amiral rütbelerine terfi törenine katıldı.

"SON AYLARDA ORTAYA ÇIKAN SONUÇ..."

Komuta sisteminin standartlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Duda, "Son aylarda ortaya çıkan sonuç, komuta sisteminin birleştirilmesine duyulan güçlü ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

Duda, "Yakın gelecekte önerilecek değişikliklerin bir sonucu olarak, birleşik kuvvetler komutanlığı kurulacağına ve bu komutanlığın Cumhurbaşkanı tarafından denetleneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bugünkü terfilerin önemine de değinen Duda, "Bu terfiler özellikle de sınırımızın ötesinde devam eden savaş, NATO'ya yönelik gerçek tehditler ve sınırımıza yönelik gerçek hibrit saldırılar göz önünde bulundurulduğunda, büyük bir yükümlülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

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