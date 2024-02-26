Polonyalı çiftçiler Ukrayna tahılını taşıyan trene saldırdı. 160 ton tahılı yere döktüler

Kaynak: Haber Merkezi
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tahılını taşıyan trene saldırdı. 160 ton tahılı yere döktüler
Ukrayna’dan gelen tahıl sebebiyle zor günler geçiren Polonyalı çiftçiler, bir trene saldırdı. Vagonlarda bulunan 160 tahılı yere döken çiftçiler protestolarına devam edeceklerini açıkladı.

Avrupa’da çiftçi eylemleri son sürat devam ederken, Polonya’da da protestolar şiddetlenmeye başladı.

Ukrayna'dan diğer bölgelere Polonya üzerinden aktarılan tahılın bir kısmı Polonya'da kaldığı için tahıl satışında sorun yaşayan Polonyalı çiftçiler protestolarını sürdürürken, birçok çiftçi ellerinde kalan buğdayı nasıl satacağını düşünüyor.

Ukrayna’dan Avrupa’ya transfer edilen tahıl sebebiyle zor günler geçiren Polonyalı çiftçiler, bu ülkeden gelen bir trene saldırdı.

Yaklaşık 160 ton tahılı yere döken protestocular eylemlerinin devam edeceğini belirtti.

UKRAYNA SINIRINI KAPATTILAR

Polonya genelinde geçtiğimiz aylarda 260'tan fazla çiftçi protestosu düzenlenirken, çiftçiler traktör kullanarak yolları, sınır geçişlerini ve otoyolları abluka altına aldı.

Polonyalı çiftçiler Ukrayna-Polonya sınırını kapatarak AB'nin Ukrayna'dan gıda ithalatına ilişkin ticaret politikalarını protesto ediyor.

Protestolar sırasında Ukrayna sınır kapısında saman balyaları ateşe verildi.

Çiftçi sendikası Bireysel Çiftçi Dayanışma Birliği cuma sabahı sosyal medya hesabında, "Sabrımız tükendi" ifadelerini kullanırken sendika, Ukrayna ile ticarette gümrük politikasının ve Avrupa Yeşil Anlaşması ile AB'nin "tarladan sofraya" stratejisinin değiştirilmesini talep ediyor.

Polonyalı çiftçiler, AB'nin Rusya tarafından engellenen Karadeniz limanlarından kaçınmak tedarik yolları oluşturmasının ardından "Ukrayna tahılının yerel tahıl fiyatlarını düşürmesinden" iki yılı aşkın bir süredir endişe duyuyor.

Sendika, 10 Mart'a kadar ülke genelinde geçici ablukaların uygulanacağını söyledi.

POLONYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Varşova, Ukrayna'nın Avrupa'daki en büyük destekçilerinden biri; ancak iki komşu ülke arasındaki ilişkiler son aylarda ticari anlaşmazlıklarla gerildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, 22 Aralık'ta Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya gelerek iki komşu ülke arasındaki ilişkileri geren konuyu ele aldı.

Kuleba, durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirerek "çözüm bulmalıyız" dedi.

Polonya'nın yeni başbakanı Donald Tusk, hükümetin tır şoförlerinin protestolarına hızlı bir şekilde son vermeye çalışacağını söyledi.

Polonya tarafında Ukrayna'ya girmek için izin bekleyen yaklaşık 3 bin 900 tır olduğu belirtiliyor.

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