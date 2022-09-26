Pomeranian Irkı Köpekler

Spitz cinsi köpek ailesinin en küçük köpek üyesi olarak bilinir. İsmi Almanya’nın Pomeranian eyaletinden gelmektedir. Pomeranian cinsi köpekler, kendilerine has özelikleri ve karakterleriyle dikkatleri çekmektedir. İşte Pomeranian ırkı köpeklerle ilgili merak edilen birçok sorunun yanıtı…

Pomeranian Irkı ve Özellikleri Nelerdir?

Pomeranian ırkı köpekler, çok meraklı ve atılgan bir karaktere sahiptir. Her ne kadar küçük köpek ırklarından biri olsa da en cesur köpek ırklarından biridir aynı zamanda. İnsanlarla daha iyi anlaşan bir köpek cinsidir. Bu nedenle genel olarak diğer büyük köpeklere karşı havlama eğiliminde olduğu bilinmektedir.

Yaşadıkları yer ve beraber yaşadıkları insanlar dışındaki kişilere karşı oldukça mesafelidir. En aktif köpek ırklarından biri olarak da bilinir. Bunun yanı sıra tam anlamıyla bir ilgi bağımlısıdır. Sürekli ilgi ve oyun oynamak ister.

Pomeranian Boo köpek cinsi, oldukça zeki bir köpek ırkıdır. Bu sebeple Pomeranian köpeklerin eğitimleri de oldukça önemlidir. Eğitimleri iyi bir şekilde verildiği sürece kolay bir şekilde eğitilebilir. Koruma içgüdüleri diğer köpeklere göre daha düşüktür.

Genel olarak saldırı eğiliminde bir köpek cinsi değildir. Fakat bazı zamanlarda sinirlenebilir. Sevecenliğinin altında sinir de yatmaktadır. Tehdit edildiklerinde veya herhangi bir şeyi tehdit olarak algıladıklarında hırlamaya başlar ve daha savunmacı bir yapıya bürünür.

Pomeranian Nedir?

Pomeranian en küçük köpek cinslerinden biridir. Kare orantılı minyon bir Spitz köpeğidir. Çift katmanlı kürke sahip olan Pomeranian köpek cinsi, yapısal olarak kareye benzemektedir. Kulakları küçük olup daima dik durur.

Pomeranian Boo cinsi köpekler sadece 3 ile 6 kilo arasında olabilmektedir. Köpek cinsi ismini ise Almanya’nın Pomerania eyaletinden almaktadır. Pomeranian köpeklerin atalarının Pomeranya bölgesinde yer alan Spitz süs köpeklerinden oldukları söylenmektedir. Hem Alman Spitz hem de Wolfspitz köpek ırklarının melezlenmesi sonucundan üretilmişlerdir.

Pomeranian Nasıl Eğitilir?

Pomeranian köpekler, zekalarıyla oldukça ilgi çeken köpek ırklarından biridir. Çok akıllı ve kurnaz olan bu köpek cinsinin eğitimine de oldukça özen gösterilmelidir. Özellikle yavru döneminde Pomeranian köpeklerin eğitimleri oldukça önemlidir.

Pomeranian köpek eğitimi sırasında övmeniz ve ödüllendirmeniz pozitif davranışlarını benimsetecektir. Dikkati çabuk dağılan Pomeranian Boo köpeklerin odaklanma sorununu göz önünde bulundurmalısınız. Pomeranian Boo bakımı ve eğitimi sırasında dikkatli olunmasında yarar olacaktır. Çağrıldığı zaman hemen gelmesi veya durmasını istediğinizde durması için itaat eğitimlerine önem verebilirsiniz. Ev içerisinde girilmemesi gereken alanlar için ödül mamalarını kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra yapmasını istediğiniz hareketler için de ödül mamalarından destek alabilirsiniz.

Pomeranian Beslenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pomeranian Boo köpek ırkı bünyesi sebebiyle oldukça hassas bir ırktır. Bundan dolayı beslenmesine son derece dikkat edilmesi gerekir. Et, kemik tarzı tüm gıdalardan uzak tutulmalıdır. Pomeranian köpek cinslerinin yemesi gereken tek şey Premium markalı mamalardır. Aksi takdirde, birçok sindirim sistemi rahatsızlığıyla karşı karşıya kalabilir.

Pomeranian ırkı köpeklerin uzak durması gereken besinler şu şekildedir:

- Ev yemeği,

- Süt,

- Et,

- Kemik,

- Baharatlı ve işlenmiş gıdalar gibi besinlerin hiçbiri önerilmez.

Eğer çok zor durumda kalınırsa; tamamen pişmiş et çok küçük parçalar haline getirilerek verilebilir. Fakat burada etin yağsız olması oldukça önemlidir. Etin yağsız olması durumunda bile, ishal tarzı sorunlar meydana getirebileceği için zararlıdır.

Küçük bir bedene ve mideye sahip oldukları için fazla beslenmeye de ihtiyaç duymazlar. Kilo almaları Pomeranian cinsi köpekler için iyi değildir.

Pomeranian Bakımı Nasıl Yapılır?

Pomeranian cinsi köpeklerin bakımlarına her zaman öncelik verilmelidir. Haftada en az 2 kere tüylerinin taranması gerekir. Tüylerini tararken kafasından başlayarak arkaya doğru fırçalama işlemi yapılmalıdır.

Pomeranian cinsi köpeklerin kürk özelliklerinden dolayı bazen kötü koku oluşabilir. Bunun önüne geçmek için bebek pudrası kullanabilirsiniz. Bu köpek cinsinin bakımı için dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada dişleridir. Haftada en az 2 kere dişleri temizlenmelidir.

Tırnak kesimleri de düzenli olarak yapılmalıdır. En az 4 ile 6 haftalık süre içerisinde banyoları yaptırılmalıdır.

Pomeranian Sahiplendirme

Pomeranian sahiplenme ve sahiplendirme ilanlarını internet sitelerinde araştırabilirsiniz. Pomeranian genel olarak ücretli sahiplendirme ilanları listesinde yer aldığından, ücretsiz Pomeranian sahiplendirme ihtimali oldukça düşüktür.

Pomeranian Fiyatları

İnternet üzerinden genel bir araştırma yaptığımızda Pomeranian Boo fiyatlarının 6.000 TL’den başladığını ve 30.000 TL’ye kadar değişiklik gösterdiğini gördük. Fiyat aralığının bu kadar açık olmasının birçok sebebi vardır. Çünkü Pomeranian Boo fiyatları; bir takım kriterlere göre belirlenir.

Sık Sorulan Sorular

Pomeranian bakımı zor mu?

Her ne kadar zor görünüyor olsa da Pomeranian Boo köpek ırkının bakımı oldukça kolaydır.

Pomeranian Boo çok havlar mı?

Genel olarak havlama eğiliminde olmayan bu köpek ırkı, sadece tehdit edildiğinde veya kendini tehdit altında hissettiğinde havlar.

Pomeranian Boo çok tüy döker mi?

Pomeranian köpekler, genel olarak fazla tüy dökmeseler de tüy dökme mevsiminde fazla tüy dökebilir.

Sonuç

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