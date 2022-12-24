﻿Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni patlama

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi’nin (Cenapred) yayınladığı günlük rapora göre Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte bir patlama ve yanardağ ağzından 52 kez gaz ve duman çıkışı gerçekleşti. Raporda, patlamalar sonucunda yanardağ ağzından çıkarak havaya karışan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirildi.

Bu yöndeki Puebla ve Tlaxcala eyaletlerindeki halkın muhtemel kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi. Ayrıca, yanardağdaki patlama faaliyetinin düşük ila orta ölçekte devam etmesinin beklendiğini belirten yetkililer, her an patlama yaşanma ihtimali bulunduğu için çevreye düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle de bölge halkını yanardağ çevresinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Son bir yılda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.