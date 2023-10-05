Porsche’den flaş karar: Sattığı arabayı 1 yıl boyunca alıcısına kiralayacak. Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Porsche, ikonik spor otomobilin 60. yılını kutlamak için ürettiği 911 S/T modeli ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Sınırlı sayıda üretilecek aracını alan müşterilerine otomobili satacak ama bir yıl boyunca da otomobil sahibinden kira alacak. İşte nedeni...

Porsche’den flaş karar: Sattığı arabayı 1 yıl boyunca alıcısına kiralayacak. Böylesi ne görüldü ne duyuldu

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Porsche, spor otomobilin 60. yılını kutlamak için ürettiği 911 S/T modelinin, dünya çapında sadece 1963 örneği olacağını duyurdu.

Aracı satın alan kişilerin araca hemen sahip olamayacağını bunun için bir yıl beklemeleri gerektiğini vurguladı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Porsche, daha önce benzeri görülmemiş talep nedeniyle 911 S/T’yi korumak istiyor. Arabayı fırsatçılık için kullanmak isteyenleri engellemek amacıyla, sadece 1963 tane üretilen 911 S/T’nin kiralama üzerinden satılacağı aktarıldı.

Şirketin açıklamasına göre, araç sahiplerinin en az bir yıl süreyle kiralamaları gerekecek. Bir yılın ardından ise tüm satın alım işlemleri tamamlanacak ve sahibi isterse satabilecek. Porsche, bu kararla 911 S/T’nin fırsatçılar tarafından kullanılmasını engellemek istiyor.

"BİR YIL BOYUNCA KİRALANACAK"

Konuyla ilgili konuşan Porsche 911 ve 718 Başkanı Frank Moser, “ABD’deki otomobillerin mülkiyeti devredilmeden önce bir yıl boyunca kiralanacağı anlamına geliyor” dedi. Bu süreç şu anda sadece 911 S/T’ye özgü olarak yürütülüyor ve ilk teslimatlar ise 2024’te yapılacak.

Porsche, 911 serisinin 60. yılını kutlamak için geliştirdiği otomobili için 300 bin dolardan başlayan bir fiyatlandırmaya sahip. Ancak özel koleksiyon bu otomobillerin milyonlarca dolara açık artırmada satılacak.

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